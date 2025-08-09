Україна запровадила нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб пов’язаних із "Росатомом" та енергетичним сектором Росії. Також триває синхронізація обмежень з ключовими міжнародними партнерами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на укази президента України №594/2025, №595/2025 та заяву журналістам уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

8 серпня РНБО України ухвалила рішення запровадити нові спеціальні санкції проти російської корпорації "Росатом" та її глобальної інфраструктури.

Ці заходи затверджені указами президента України №594/2025 та №595/2025.

Під санкції потрапили 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтегрувати Запорізьку АЕС в енергосистему Росії, участі в захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва й обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через дочірні компанії в Європі.

Серед ключових фігурантів – заступник гендиректора АТ "Концерн Росенергоатом" Микита Константінов, компанії Uranium One Holding N.V. (Нідерланди), Rosatom Finance Ltd (Кіпр) і АТ "Кіров-Енергомаш" (Росія).

За словами Власюка, розширення санкційного тиску на "Росатом" є важливим елементом боротьби за обмеження доступу Росії до критичних ядерних технологій і фінансування.

Як Україна синхронізує санкції з партнерами?

Київ продовжує синхронізувати санкції з ключовими міжнародними партнерами.

Зокрема, Україна вже повністю синхронізувала санкції з США, ухвалені у 2025 році, які спрямовані проти енергетичного та військово-промислового секторів Росії, а також мереж посередників у третіх країнах.

До санкційних списків увійшли дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, а також оператори російського тіньового флоту і трейдери, які обходять цінові обмеження на нафту.

Також під санкції потрапили виробники обладнання для російського ВПК в Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ та Малайзії, а ще фінансові й логістичні структури, які допомагають обходити обмеження.

Україна заявляє про готовність до подальшої координації з міжнародними партнерами для посилення санкційного тиску та запобігання його обходу.