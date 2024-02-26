Бо бояться за свою економіку: США не хочуть вводити серйозніші санкції проти Росії
Джерело:Bloomberg
США продемонструвало рішучу підтримку України оголосивши новий пакет санкцій проти Росії. Водночас країна побоюється запроваджувати дуже жорсткі заходи, адже це може вплинути не лише на її економіку, а й на світову.
США бояться ввести серйозніші санкції проти Росії
Новий пакет санкцій виявився найбільшим після початку повномасштабного вторгнення, але в ньому досі не включені обмеження металургійного, енергетичного секторів і банків. У виданні пишуть, що попри усі заяви, США не хоче підривати економіку Росії.
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Це пов'язано із побоюваннями, що радикальні дії можуть суттєво нашкодити світовій економіці, зокрема і США. Таку думку висловлював і колишній співробітник Міністерства фінансів США Кім Донован.Нагадаємо! Україні не вистачає схвалення США на закупівлі зброї на суму 60 мільярдів доларів. Це рішення нині розглядається у Палаті представників.
Санкції проти Росії ввели у непростий час для України з декількох причин:
- невдалий контрнаступ;
- захоплення окупантами Авдіївки;
- затримка рішення щодо фіндопомоги від США.
Натомість російська економіка продовжує зростати. Попри санкції, вона може зрости на 1 – 1,5% за цей рік. На думку Едді Фішмана з Колумбійського університету, нові обмеження варто поширити на доходи від енергетики та нафти, а також на банки, які допомагають Росії отримати доступ до міжнародної фінансової системи.