Росія пошкодує про мобілізацію: що буде у 8 пакеті санкцій ЄС

Країни – члени ЄС готують новий пакет санкції проти росії. Проте, деякі країни наполягають на ще більш жорстоких заходах. Що входитиме у 8 пакет санкції, читайте у матеріалі.

Як повідомляють у Financial Time, нові санкції необхідні у відповідь на останні рішення росії. Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, заявила, причиною цього стала часткова мобілізацію та проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

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Що буде у 8 пакеті санкції

Зараз головна мета Європейської комісії – проштовхнути угоду G7 про обмеження ціни на російську нафту. Крім цього, деякі чиновники вважають, що буде важко отримати ще щось більше, ніж наявний набір покарань.

Восьмий пакет санкцій буде представлений офіційно після зустрічей між офіційними особами комісії та представниками держав-членів. Він міститиме:

законодавство про обмеження цін на російську нафту;

додаткові списки осіб, які потрапили під санкції;

заходи, спрямовані на російські ІТ, кібербезпеку та індустрію програмного забезпечення.

Проте, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не погоджується щодо нових та діючих санкції щодо росії, і вважає, що їх слід скасувати.

Попри ці внутрішні ознаки спротиву, у Брюсселі зазначають, що Будапешт досі підтримував усі раунди обмежень проти москви та восьмий пакет санкцій матиме значно менший вплив на економіку Угорщини, ніж нафтове ембарго.

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Цих санкцій мало, потрібні ще

Польща та країни Балтії вимагають нових заходів щодо росії, які стосуватимуться товарів розкоші та російських ІТ, кібербезпеки та індустрії програмного забезпечення. Як от виключення більшої кількості банків із мережі Swift, заборону імпорту алмазів та інше.

Проте, не усіх 27 країн-членів дійдуть спільного консенсусу щодо цього. Офіційні особи применшили перспективу цієї угоди через те, що деякі країни стверджують, що існуючим вже санкціям потрібно більше часу, щоб запрацювати.

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