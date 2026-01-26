Штрафують навіть своїх: Велика Британія покарала банк Шотландії через Росію

Велика Британія посилює контроль над дотриманням санкцій проти Росії. За порушення запроваджених обмежень оштрафували британську компанію Bank of Scotland Plc.

Чому покарали Банк Шотландії?

Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI), яке входить до структури Міністерства фінансів Великої Британії, наклало штраф у розмірі 160 тисяч фунтів стерлінгів (понад 218 тисяч доларів), передає 24 Канал з посиланням на відомство.

Банк Шотландії, який є дочірньою структурою фінансової групи Lloyds Banking Group, покарали за порушення фінансових санкцій проти Росії.

З'ясувалося, що банк не виконав норми щодо операцій із замороженими активами та заборону на надання коштів підсанкційним особам:

У період з 8 по 24 лютого 2023 року банк обробив 24 платежі на загальну суму 77 383 фунти , які були пов’язані з рахунком підсанкційної особи;

, які були пов’язані з рахунком підсанкційної особи; Чотири платежі зарахували на цей рахунок, а ще двадцять – списали з нього.

На додачу встановили, що чотири транзакції із зарахування грошей на підсанкційний рахунок були зроблені з іншого рахунку Bank of Scotland. Це теж кваліфікували як порушення заборони на обслуговування осіб під санкціями.

Штраф наклали після того, як OFSI встановило, що банк, із високою ймовірністю, порушив фінансові санкції,

– наголосили в управлінні.

Разом з тим штраф міг би бути більшим. Адже Lloyds Banking Group самостійно повідомила OFSI про порушення санкцій її "дочкою".

Зауважте! Завдяки добровільному повідомленню про порушення Bank of Scotland отримав 50% знижку на штраф. В іншому випадку з нього могли б стягнути 320 тисяч фунтів.

Які санкції запроваджує Велика Британія?

В середині грудня 2025 року Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, щоб обмежити її енергетичні доходи. До списку обмежень потрапили ще 24 фізичних осіб та компаній, пов'язаних з Москвою, зазначили у британському уряді.

Зокрема, санкції торкнулися нафтових компаній:

"Татнефть";

"Русснефть";

"Руснефтегаз";

та "ННК-Ойл".

Окрім того, обмеження застосували до підприємств з інших сфер економіки та іноземних компаній:

"Текстиль-сервіс";

"Фабрика вати";

Ферганський хімічний завод;

еміратська компанія Saphira Energy;

компанії Gelion Business Trade і Chemistry International тощо.

Також Лондон поширив санкції на ще п'ять фізичних осіб.

Зауважте! Усім підсанкційним особам заборонили в'їзд на територію Великої Британії. Активи підсанкційних компаній та фізичних осіб у британських банках заблокували.

Що ще планує Велика Британія?