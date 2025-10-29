Жорсткі і дуже дієві, – економіст назвав неочевидні удари від санкцій проти Росії

США запровадили санкції проти "Роснафти" та "Лукойла". Ці компанії забезпечують 55% видобутку і продажу російської нафти. Разом із попередніми обмеженнями для "Газпром нафти" та "Сургутнафтогазу" це складає 80 – 85%.

Тому Дональд Трамп дійсно запровадив дуже ефективні санкції проти Росії. Це в ефірі 24 Каналу зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Читайте також Наслідки санкцій США: Казахстан вирішує, що робити з частками російського "Лукойла" в проєктах

Чому ці санкції ефективні?

Олег Пендзин зазначив, що "Лукойл" почав активно продавати свої міжнародні активи. Триває активний продаж на Балканах, у Румунії, Болгарії. Там досить велика інфраструктура. Мовиться про заправки, наливні термінали, сховища нафтопродуктів.

Екслідер США Джо Байден запровадив санкції проти "Газпром нафти" та "Сургутнафтогазу". Тоді він не ризикнув вводити проти першої та другої нафтової компаній Росії.

Спільно "Лукойл" і "Роснафта" – це 55% видобутку і продажу нафти. Разом з третьою, четвертою компаніями, щодо яких санкції вже є давно, це 80 – 85%. Це дуже багато. Трамп дійсно ввів дуже дієві та жорсткі санкції,

– пояснив економіст.

Санкції запроваджені не лише проти великих материнських компаній, але дочірніх, яких є 35. "Лукойл" почав дуже активно позбавлятися цих компаній. Це ознака того, що це потужний тиск.

Крім того, є два великі нафтопереробні заводи, які формально входили в структуру "Роснафти", але з 2022 року повністю в управлінні німців. Є чітке підтвердження Держдепу, що на них ці санкції не розповсюджуються.

Ще один момент, який демонструє, що це дійсно дієві речі – ситуація з нафтою марки Brent. Це індикативна нафта, яка показує, що відбувається на ринку нафти в цілому. До оголошення санкційних обмежень нафта марки Brent коштувала 60 доларів за барель. Сьогодні – 64 долари. Тобто світовий ринок на 4 – 4,5 долари підняв ціну на нафту.

Тому що ті, хто раніше купували в росіян, зараз почали активно шукати нафту в інших місцях. Коли збільшується попит на світовому ринку на певні сегменти нафти, то ціни автоматично йдуть в ріст. Водночас Urals сьогодні впала в ціні,

– додав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Які наслідки санкцій проти "Роснафти" та "Лукойла"?