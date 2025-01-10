Вслід за США: Британія запровадила санкції проти 2 найбільших нафтових компаній Росії

Уряд Великої Британії 10 січня запровадив санкції проти двох великих російських компаній. Мовиться про "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз британського уряду. Ці санкції Сполучене Королівство запровадило вслід за США.

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Що відомо про санкції, які запровадила Британія проти Росії

В уряді Британії повідомили, що вони разом з США вперше запровадили прямі санкції проти двох російських нафтових гігантів – "Газпром нафти" та ПАТ "Сургутнефтегаз".

За даними британського уряду, ці енергетичні компанії виробляють більш як 1 мільйон бареля нафти на день разом – на суму приблизно 23 мільярди доларів США на рік. Прибутки від цих двох компаній наповнюють російський бюджет та сприяють війні проти України.

Кожен удар, який ми завдаємо російським нафтовим доходам, є ще одним кроком до справедливого та сталого миру в Україні, а також кроком до безпеки та процвітання у Великої Британії,

– мовиться в пресрелізі.

Очікується, що після введення санкцій проти цих компаній здатність Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв буде значно обмежено.

У цьому контексті міністр закордонних справ Девід Леммі сказав, що уряд Британії не залишиться осторонь і не дозволить прибуткам Росії від нафти поставити під загрозу життя українців, а також не дозволимо країні-агресорці продовжувати наповнювати цим свій бюджет.

"Санкції проти російських нафтових компаній вичерпає військові кошти Росії – і кожен рубль, який ми стягнемо з рук Путіна, допомагає врятувати українські життя", – наголосив Леммі.

Оголошення про нові санкції проти нафтових компаній Росії є одним з ключових моментів тиску Великої Британії на тіньовий флот, який Росія використовує для транспортування своєї нафти.

До слова, глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що нові санкції завдадуть суттєвого удару по економіці Росії. Мовилося саме про санкції проти нафтопереробного сектору країни-агресорки.