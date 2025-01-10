Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз британского правительства. Эти санкции Соединенное Королевство ввело вслед за США.

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Что известно о санкциях, которые ввела Великобритания против России

В правительстве Великобритании сообщили, что они вместе с США впервые ввели прямые санкции против двух российских нефтяных гигантов – "Газпром нефти" и ПАО "Сургутнефтегаз".

По данным британского правительства, эти энергетические компании производят более 1 миллиона баррелей нефти в день вместе – на сумму примерно 23 миллиарда долларов США в год. Прибыли от этих двух компаний наполняют российский бюджет и способствуют войне против Украины.

Каждый удар, который мы наносим российским нефтяным доходам, является еще одним шагом к справедливому и устойчивому миру в Украине, а также шагом к безопасности и процветанию в Великобритании,

– говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что после введения санкций против этих компаний способность России получать доходы от продажи энергоносителей будет значительно ограничено.

В этом контексте министр иностранных дел Дэвид Лэмми сказал, что правительство Британии не останется в стороне и не позволит доходам России от нефти поставить под угрозу жизни украинцев, а также не позволим стране-агрессору продолжать наполнять этим свой бюджет.

"Санкции против российских нефтяных компаний исчерпает военные средства России – и каждый рубль, который мы взыщем из рук Путина, помогает спасти украинские жизни", – подчеркнул Лэмми.

Объявления о новых санкциях против нефтяных компаний России является одним из ключевых моментов давления Великобритании на теневой флот, который Россия использует для транспортировки своей нефти.