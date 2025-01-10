Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака у його телеграм-каналі, а також матеріал видання Reuters.

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Які нові санкції проти Росії можуть ввести США

Андрій Єрмак написав, що незабаром буде сильний удар по російській економіці через санкції, які введуть проти ворога. Голова ОП зазначив, що варто очікувати там бурхливої та емоційної реакції на нові торгівельно-економічні обмеження.

До цього журналісти Reuters писали, що Сполучені Штати запровадять одні з найсуворіших санкцій проти російської нафтової промисловості. Це стало відомо виданню з документа Міністерства фінансів США, який поширюється серед трейдерів у Європі та Азії.

Відповідно до цього, близько 180 суден, десятки трейдерів, дві великі нафтові компанії та деякі топменеджери російської нафтової промисловості потрапили під санкції. Через це світові ціни на нафту зросли на 3%, а саме до 80 доларів США за барель.

Журналісти, з посиланням на чотири джерела в російській торгівлі нафтою та три індійські джерела в галузі нафтоперероблювання, підкреслили, що санкції, накладені на Росію через її війну в Україні, призведуть до серйозних перебоїв у експорті нафти її основним покупцям – Індії та Китаю.

Згідно з документом, Вашингтон запровадить санкції проти двох великих нафтових компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також компаній зі страхування суден "Інгосстрах" і "Альфастрахування", які охоплюють більшість суден, що постачають російську нафту до Індії, найбільшого покупця нафти Москви.

Цікаво, що джерела в індійській нафтопереробній галузі повідомили виданню, що вони утримаються від перевезення російської нафти танкерами, які перебувають під санкціями, або суднами, застрахованими російськими страховими компаніями, що перебувають під санкціями.

Згідно з документом, Міністерство фінансів США дозволить перехідний період до 12 березня, що дозволить компаніям завершити деякі транзакції, пов'язані з енергетикою.

До слова, президент Володимир Зеленський під час засідання у форматі "Рамштайн" закликав партнерів посилити тиск на російський енергетичний сектор. Український лідер зазначив, що російський танкерний флот має бути зупинений.