Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака в его телеграм-канале, а также материал издания Reuters.

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Какие новые санкции против России могут ввести США

Андрей Ермак написал, что вскоре будет сильный удар по российской экономике из-за санкций, которые введут против врага. Глава ОП отметил, что стоит ожидать там бурной и эмоциональной реакции на новые торгово-экономические ограничения.

До этого журналисты Reuters писали, что Соединенные Штаты введут одни из самых строгих санкций против российской нефтяной промышленности. Это стало известно изданию из документа Министерства финансов США, который распространяется среди трейдеров в Европе и Азии.

Согласно этому, около 180 судов, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторые топ-менеджеры российской нефтяной промышленности попали под санкции. Из-за этого мировые цены на нефть выросли на 3%, а именно до 80 долларов США за баррель.

Журналисты, со ссылкой на четыре источника в российской торговле нефтью и три индийских источника в области нефтепереработки, подчеркнули, что санкции, наложенные на Россию из-за ее войны в Украине, приведут к серьезным перебоям в экспорте нефти ее основным покупателям – Индии и Китая.

Согласно документу, Вашингтон введет санкции против двух крупных нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также компаний по страхованию судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование", которые охватывают большинство судов, поставляющих российскую нефть в Индию, крупнейшего покупателя нефти Москвы.

Интересно, что источники в индийской нефтеперерабатывающей отрасли сообщили изданию, что они воздерживаются от перевозки российской нефти танкерами, находящимися под санкциями, или судами, застрахованными российскими страховыми компаниями, находящимися под санкциями.

Согласно документу, Министерство финансов США разрешит переходный период до 12 марта, что позволит компаниям завершить некоторые транзакции, связанные с энергетикой.

К слову, президент Владимир Зеленский во время заседания в формате "Рамштайн" призвал партнеров усилить давление на российский энергетический сектор. Украинский лидер отметил, что российский танкерный флот должен быть остановлен.