Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що Конгрес США готовий до впровадження нових обмежень проти Росії. Йдеться, зокрема, про мита та санкції.

Як Конгрес оцінює нові санкції США?

Сенатор позитивно оцінив впровадження Трампом 25% мита на імпорт з Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ліндсі Грема.

Ліндсі Грем Сенатор Зусилля президента Трампа та всієї його команди, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, приносять реальні дивіденди… Конгрес – за сильної двопартійної підтримки – готовий допомогти через наше законодавство про санкції та мита проти Росії, яке має 85 співавторів у Сенаті.

На думку Грема, Трамп ухвалив правильне рішення, коли почав переслідувати країни, які підтримують Росію. Маються на увазі і держави, що купують російську нафту.

Ці країни незабаром заплатять давно належну та високу ціну. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку та спочатку придбала у Росії,

– додає Грем.