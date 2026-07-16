Трампу готують нову "зброю" проти Росії, але у США вже побоюються наслідків

Американські законодавці можуть ухвалити новий законопроєкт про нищівні санкції, спрямовані проти Росії. Однак деякі демократи непокояться, що він дасть президенту Дональду Трампу безпрецедентні повноваження.

Чому сенатори занепокоєні

Йдеться про ініціативу покійного сенатора Ліндсі Грема, пише Bloomberg.

Розроблений ним законопроєкт передбачає, що президент зможе запроваджувати 100% мита проти країн, що купують російську нафту та природний газ.

Очікується, що під удар потраплять п'ять найбільших імпортерів енергоресурсів Москви, зокрема Індія та Китай.

Однак демократи із комітетів, які займаються питаннями торгівлі та оподаткування, розкритикували законопроєкт. Вони вважають, що його формулювання надають президенту занадто широкі повноваження для введення мит.

Остання редакція законопроєкту про санкції проти Росії – це рецепт хаосу та вищих мит,

– заявили законодавці Річард Ніл і Рон Вайден

За їхніми словами, документ дає можливість Трампу спрямовувати мита проти великих торгівельних партнерів і союзників США.

Що викликає найбільше запитань

Одне з головних питань до законопроєкту – відсутність чітких правил, за якими визначатимуть п'ять найбільших покупців російської нафти. Документ не пояснює, з яких саме джерел мають братися відповідні дані. На думку демократів, це створює простір для маніпуляцій.

Не менш важливим є те, що законопроєкт не передбачає чіткої дати завершення дії мит. Отже, запроваджені обмеження потенційно можуть залишатися чинними безстроково.

Пітер Гаррелл, який раніше відповідав за міжнародну економіку в адміністрації Джо Байдена, заявив, що категорично проти тарифної частини документа.

Говорімо прямо: Трамп із задоволенням використовував би це як інструмент для погроз 100-відсотковими митами цим країнам із причин, які взагалі не мають стосунку до Росії,

– зазначив він.

Водночас торговий представник США Джеймісон Грір наголосив, що Трамп хоче обережно підходити до використання цих тарифів.

Нагадаємо, окрім 100% мит для найбільших покупців російської нафти, законопроєкт Грема передбачає санкції проти танкерів "тіньового флоту" Кремля, фінансових установ та енергетичних проєктів "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ".