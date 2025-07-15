Трамп лякає Росію санкціями, але нафтовий ринок поки не боїться
- Президент США Дональд Трамп погрожує Росії вторинними санкціями, які можуть суттєво вдарити по її нафтових доходах.
Нафтові трейдери залишаються скептичними щодо реалізації цих санкцій, оскільки вважають, що зростання цін на енергоносії стримає США від їх впровадження.
Обіцяні президентом США Дональдом Трампом жорсткі санкції проти Росії могли б завдати нищівного удару по нафтових доходах Кремля. Втім поки що трейдери не вірять у їхню реалістичність.
Якими санкціями погрожує Трамп?
У понеділок, виступаючи в Білому домі, Дональд Трамп попередив, що накладе на Москву "дуже жорсткі" мита, якщо угоди щодо завершення війни в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Пізніше представник Білого дому розповів подробиці нових санкцій проти Росії:
- Нові обмеження передбачатимуть 100% мита на російський експорт до США.
- Також 100% вторинні мита накладуть на країни, які купують нафту з Росії.
Важливо! Ці санкції могли б радикально скоротити нафтові доходи Росії, оскільки унеможливлять обхід нинішнього санкційного режиму.
Чому інвестори не вірять в погрози Трампа?
Однак поки нафтові трейдери не вірять в нові санкції. Після заяви Трампа ціни на нафту фактично знизилися більш ніж на 1 долар, що свідчить про недовіру інвесторів до цих погроз.
- Причина цієї недовіри, ймовірно, в тому дієві вторинні санкції США проти російської нафти, ймовірно, спричинили б різке зростання світових цін на енергоносії.
- Це посилило б глобальну інфляцію й зрештою вдарило б по американцях, чого Трамп намагається всіляко уникнути.
Варто знати! Фактично інвестори роблять ставку на те, що чим радикальнішою є загроза з боку Трампа, тим менш імовірно, що її реалізують. Це може бути непоганою ставкою, але водночас і ризикованою, додає видання.