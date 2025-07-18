Санкції працюють: у Росії жаліються на проблеми з НПЗ

Проблеми росіян через війну продовжують зростати. Російські нафтові компанії стикаються з проблемами під час ремонту нафтопереробних заводів.

Які проблеми мають російські НПЗ?

Відремонтувати російські НПЗ не вдається через санкції, запроваджені західними країнами. Про це розповів міністр енергетики Росії Сергій Цивільов, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За словами міністра, збої на нафтопереробних підприємствах виникають через труднощі з постачанням обладнання. Воно потрапило під санкції ЄС, які були ухвалені ще в лютому 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення в Україну.

Чому іноді трапляються збої? Бо ми зараз перебуваємо в умовах санкцій: от, скажімо, планували ремонт на чотири місяці, а щось затримали, щось недопоставили,

– зазначив Цивільов.

Він також додав, що через санкції терміни ремонту НПЗ зміщуються, і це доводиться компенсувати.

Важливо! У 2024-му обсяги переробки нафти на НПЗ Росії обвалилися до мінімуму за 12 останніх років через атаки українських дронів. Вони вивели з ладу не менш як 10 найбільших заводів, а деякі простоювали по кілька місяців.

Чому виникають проблеми у НПЗ Росії?

Нинішні проблеми з ремонтом, які виникають на російських НПЗ, викликані критичною залежністю заводів від західного обладнання.

Підприємства будували й модернізували за допомогою компаній США та Європи, зокрема UOP та ABB.

Американські та європейські компанії раніше постачали в Росію обладнання та технології, які використовуються майже на всіх найбільших підприємствах.

У 2000-х роках близько 80% всього обладнання для переробки нафти закуповували за кордоном.

Варто знати! НПЗ Росії так і не вдалося повністю перейти на вітчизняні аналоги технологій, хоча влада активно впроваджувала політику імпортозаміщення. За оцінками аналітиків, у 2024 році лише 45% насосного обладнання на заводах були російськими.