Які проблеми мають російські НПЗ?

Відремонтувати російські НПЗ не вдається через санкції, запроваджені західними країнами. Про це розповів міністр енергетики Росії Сергій Цивільов, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За словами міністра, збої на нафтопереробних підприємствах виникають через труднощі з постачанням обладнання. Воно потрапило під санкції ЄС, які були ухвалені ще в лютому 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення в Україну.

Чому іноді трапляються збої? Бо ми зараз перебуваємо в умовах санкцій: от, скажімо, планували ремонт на чотири місяці, а щось затримали, щось недопоставили,

– зазначив Цивільов.

Він також додав, що через санкції терміни ремонту НПЗ зміщуються, і це доводиться компенсувати.

Важливо! У 2024-му обсяги переробки нафти на НПЗ Росії обвалилися до мінімуму за 12 останніх років через атаки українських дронів. Вони вивели з ладу не менш як 10 найбільших заводів, а деякі простоювали по кілька місяців.

Чому виникають проблеми у НПЗ Росії?

Нинішні проблеми з ремонтом, які виникають на російських НПЗ, викликані критичною залежністю заводів від західного обладнання.

Підприємства будували й модернізували за допомогою компаній США та Європи, зокрема UOP та ABB.

Американські та європейські компанії раніше постачали в Росію обладнання та технології, які використовуються майже на всіх найбільших підприємствах.

У 2000-х роках близько 80% всього обладнання для переробки нафти закуповували за кордоном.

Варто знати! НПЗ Росії так і не вдалося повністю перейти на вітчизняні аналоги технологій, хоча влада активно впроваджувала політику імпортозаміщення. За оцінками аналітиків, у 2024 році лише 45% насосного обладнання на заводах були російськими.