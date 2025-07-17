Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його країна розблокує ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, передає 24 Канал.

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Чому Словаччина змінила свою позицію?

За словами Фіцо, Словаччина отримала від Єврокомісії письмові гарантії, які стосуються ціни на газ і його можливого дефіциту.

Водночас політик додав, що ніколи не підтримає пропозицію припинити імпорт російського газу після 1 січня 2028 року.

Окрім Словаччини, 18-й пакет санкцій блокують Угорщина та Мальта.

Нагадаємо, що у червні Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції охоплюють також транзакції, пов'язані з проєктом Північний потік.

Братислава вимагала від Єврокомісії компенсації або винятку з дорожньої карти щодо відмови від російських енергоносіїв RePower EU в обмін на підтримку 18-го пакета санкцій проти Росії.