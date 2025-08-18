Російські танкери зі скрапленим природним газом (СПГ) відправилися до країн Азії із заводу в Арктиці. Наразі це підприємство знаходиться під санкціями США.

Як Росія відправляє СПГ до Азії?

Танкери Iris та Voskhod 15 серпня попрямували Північним шляхом до країн Північної Азії після кількох тижнів простою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Обидва танкери завантажилися СПГ на російському заводі Arctic LNG 2, розташованому у Сибіру.

Ще два судна теж звідти вирушили до Азії зі скрапленим газом на борту минулого тижня.

Росія перевіряє готовність Вашингтона посилювати обмеження на торгівлю на тлі високорівневих переговорів щодо війни в Україні,

– зазначає видання.

Поки що США утримуються від подальших санкцій за купівлю російських енергоресурсів, зокрема, не вводять обмеження проти Китаю. А Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці заявив, що переговори були "надзвичайно продуктивними".

Варто знати! Росія робить велику ставку на свій завод Arctic LNG 2. Він відіграє головну роль у її планах наростити експорт СПГ в три рази до 2030 року. Також Кремль прагне вийти на нові газові ринки, оскільки Європа відмовляється від російського газу.

Яка ситуація на російському заводі?

Російський завод із виробництва СПГ Arctic LNG 2 виробив 8 вантажів газу влітку 2024 року. Проте у жовтні йому довелося припинити роботу, оскільки не вдалося знайти покупців та розпочався сезон льодового покриву навколо його об'єктів.

Втім, у червні завод знову почав відвантажувати скраплений газ, хоча жоден вантаж поки що не дістався терміналів імпортерів.

Невідомо, чи вдасться чотирьом суднам, які зараз йдуть до країн Азії, знайти покупців на підсанкційний газ.

За даними видання, для перевезення СПГ із заводу Arctic LNG 2 залучили до 10 танкерів, а деякі вже кілька разів змінювали керуючі компанії, щоб не можна було визначити їхніх власників.

Важливо! Завод Arctic LNG 2, очолюваний компанією Novatek, потрапив під санкції США ще за часів президентства Джо Байдена. Обмеження застосували через його ключову роль в збільшенні експорту російського СПГ, щоб вдарити по енергетичних доходах Росії, які вона використовує для фінансування війни проти України.