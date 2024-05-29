Чому санкції проти Росії не працюють за кордоном

Через вторгнення в Україну на Росію наклали велику кількість санкцій. Однак Кремлю вдається обходити деякі обмеження.

Як насправді діють санкції

Голова Дубайського товарного центру, провідної зони вільної торгівлі ОАЕ, Хамад Буамім вважає, що санкції не мають вплив на Росію за її межами. За його словами, через них Кремль лише змінює методи, зокрема шляхи торгівлі.

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Санкції уповільнюють економіку, але ніколи не зупиняють її,

– наголошує Буамім.

Буамім пояснює, що санкції неефективні тому, що світова економіка залежить від багатьох країн. Тому Захід не може одноосібно обмежити можливості росіян, ввівши санкції.

Ми не бачимо в них великого інструменту для здійснення будь-якого впливу. Вони просто ускладнюють торгівлю і впливають на весь світ,

– каже Буамім.

Як на ОАЕ впливають ці санкції

Бізнес в ОАЕ продовжує співпрацю з росіянами. США, ЄС та Велика Британія висловлюють своє занепокоєння цією взаємодією та попереджають про можливі негативні наслідки.

Насправді ОАЕ має певну вигоду від санкцій проти Росії. Адже частина нафтотрейдерів переїхала в Емірати через ці події. Зокрема, так сталося, коли Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії.