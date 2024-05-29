Как на самом деле действуют санкции

Глава Дубайского товарного центра, ведущей зоны свободной торговли ОАЭ Хамад Буамим считает, что санкции не имеют влияние на Россию за ее пределами. По его словам, из-за них Кремль только меняет методы, в частности, пути торговли.

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Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее,

– отмечает Буамим.

Буамим объясняет, что неэффективными санкции являются потому, что мировая экономика зависит от многих стран. Поэтому Запад не может единолично ограничить возможности россиян, введя санкции.

Мы не видим в них большого инструмента для осуществления какого-либо влияния. Они просто затрудняют торговлю и влияют на весь мир,

– говорит Буамим.

Как на ОАЭ влияют эти санкции

Бизнес в ОАЭ продолжает сотрудничество с россиянами. США, ЕС и Великобритания выражают свою обеспокоенность этим взаимодействием и предупреждают о возможных негативных последствиях.

На самом деле ОАЭ имеет определенную выгоду от санкций против России. Ведь часть нефтетрейдеров переехала в Эмираты из-за этих событий. В частности, так произошло, когда Швейцария присоединилась к санкциям против России.