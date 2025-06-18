Знову "не на часі": США не готові ввести санкції проти Росії зараз

США відклали розгляд законопроєкту щодо санкцій проти Росії. Повернутись до цього питання сенатори планують у липні.

Чому США не затверджують нові санкції проти Росії

Американські сенатори відклали розгляд законопроєкту про введення санкцій проти Росії через ситуацію на Близькому Сході, повідомляє 24 Канал з посиланням на Semafor.

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Ліндсі Грем Сенатор Зараз ситуація з Іраном змінюється... це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Іран знаходиться в центрі уваги.

Грем не вказав конкретні терміни, коли будуть введені нові санкції проти Росії. Сенатор лише сказав, що "доведеться трохи почекати".

Чи готовий Трамп впровадити нові санкції проти Росії

Білий дім поки не давав "зелене світло" на голосування за цей законопроєкт. Раніше Трамп взагалі заявив про небажання вводити нові санкції проти Росії. Американський президент стверджував, що через ці обмеження зазнає збитків бюджет США.

Водночас Макрон та Мерц мають оптимістичне бачення ситуації. Лідери Німеччини та Франції стверджують, що зараз Трамп готовий до затвердження нових санкцій.