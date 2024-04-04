Індія скорочує доходи Москви від продажу нафти

G7 встановили ціновий ліміт на постачання російської нафти, що скорочує доходи окупанта. Додатковій ефективності сприяють недавні дії індійських нафтопереробних заводів.

Доходи Росії від продажу нафти

Цього тижня представники США знаходяться в Індії, щоб зустрітися з урядовцями та лідерами бізнесу. Метою є обговорити:

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співпрацю у боротьбі з відмиванням грошей;

протидію фінансуванню тероризму;

запровадження цінової стелі.

Ми знаємо, що індійська економіка багато в чому поставлена на карту в торгівлі нафтою з Росією, а також у зв'язку з глобальними перебоями в постачаннях, яких покликане уникнути запровадження цінового обмеження,

– сказали чиновники США.

Індія є одним із найбільших споживачів російської нафти від початку санкцій проти Росії. В ході них нафтовий ринок країни перемістився з Європи у Азію, що призвело до значних витрат, бо Росія покладалася на "тіньовий флот" танкерів для транспортування ресурсу.

Нині Індія підтримує тісні економічні зв'язки з Росією та утримується від висловлювань щодо війни. Попри це нещодавно МЗС України та Індії заявили, що країни відновлять співпрацю до довоєнного рівня.

Ціновий ліміт, який запровадили країни заходу ще у лютому 2022 року, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, коли танкери перевозять російську нафту за ціною 60 доларів за барель або вище.

Санкції з боку США

З жовтня США посилили санкції на ціни російської нафти. Таким заходам також сприяють дії міжнародних нафтопереробних компаній, у тому числі індійської Reliance Industries. Компанія припинила купувати нафту з танкерів "Совкомфлоту".

Наші зусилля підкріплюються міжнародною підтримкою цих примусових заходів, таких як недавнє рішення приватних та державних нафтопереробних заводів припинити імпорт судів "Совкомфлоту",

– повідомили чиновники США.

Цінові обмеження вдарили по доходах Росії, адже країна не отримує тих грошей, які вона заробляла, коли збувала нафту на європейських ринках.

Сполученим Штатам разом з рештою членів коаліції (з цінової стелі) необхідно буде зберігати пильність і гарантувати, що політика, її реалізація та забезпечення дотримання будуть спрямовані на те, щоб накласти фінансовий тягар на Росію та підтримувати стабільність світових енергетичних ринків,

– додали чиновники.

У Мінфіні США дослідили, що знижка на російську нафту марки Urals до міжнародного еталонного сорту Brent зросла з 12 – 13 доларів за барель (жовтень) до 18 доларів у січні-лютому.