Санкції проти росіян: на що світ спрямує нові обмеження

Країни продовжують вводити санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Незабаром для країни очікують нові обмеження.

У яких галузях плануються санкції проти Росії

У першу чергу, санкції будуть спрямовані, на нафту і всю енергетику, передає 24 канал з посиланням на РБК-Україна.

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Так з початку 2022 року Євросоюз купив у Росії зрідженого газу на 27 мільярдів євро. По ситуації на вересень половина імпорту скрапленого газу з Росії йде на ЄС.

Санкції в ЄС введені не на купівлю, а на перевалку такого газу, але вони вступають в силу у березні 2025 року. Знаючи це, вони ще нарощують поставки. І це при тому, що зрідженого газу достатньо і в США, і в Катарі,

– сказав Власюк.

Він закликав також не забувати про інші цифри. Зокрема про те, що Володимир Зеленський вже говорив, що Росія заробила мінімум 50 мільярдів доларів лише тому, що вона порушує прайс-кепи.

Що може бути в наступному санкційному пакеті

Зі слів Владислава Власюка, у пакеті має бути зріджений природний газ.

Якщо його там не буде, це буде несправедливо. Там мають бути серйозні рішення, які не дозволять Росії використовувати тіньовий танкерний флот. Не можна продовжувати оперувати положеннями міжнародного права поза контекстом реалій,

– сказав уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Він також нагадав, що рік тому в санкційний пакет ЄС ввели обов’язок звітувати про "переуступку права власності на танкери, якщо це робиться в інтересах Росії". Власюк розповів, що намагається отримати аналітику щодо цього, але поки що не зміг отримати потрібної інформації.

Що ще очікувати у санкційних списках

Зокрема по танкерах, як розказав Власюк, є невеличка коаліція європейських країн, "більш яструбиних у питанні санкцій". Йдеться про Нідерланди, Данію, Швецію, іноді Німеччину, Польщу, країни Балтії, інші.

Він пояснив, що суть ідеї полягає у тому, щоб додати 10-20 позицій в уже наявні санкційні списки. І при цьому не чекати на великий санкційний пакет.

Такий варіант можливий і його не треба називати якимось грандіозним санкційним пакетом. Це просто доповнення санкційного списку компаніями і особами,

– пояснив Владислав Власюк.

Згідно з його слів, ідея наразі максимально дискутується, а певні списки вже підготовлені. До цих списків увійдуть танкери, деякі транспортні організації, ймовірно, щось щодо російсько-іранського ВПК, компанії з третіх країн.

Важливо! Але головною задачею тут залишається до кінця року спонукати всіх партнерів якнайшвидше поповнити або розширити санкційні списки.