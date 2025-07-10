Ще одна країна може заблокувати 18-й пакет санкцій проти Росії

Словаччина наклала вето на новий пакет санкцій від ЄС, через що повторне голосування відклали. Тепер ще одна країна може заблокувати санкції, якщо граничну ціну на російську нафту не буде знижено до 45 доларів.

Хто може заблокувати 18-й пакет санкцій

Ухвалення нового пакету може загальмувати Естонія, повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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У нас дуже чітка позиція: зниження стелі цін на нафту має бути включене до цього пакету. У цьому питанні у нас дуже тверда позиція,

– сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Він пояснив, що зниження стелі з нинішніх 60 доларів за барель до 45 доларів було спочатку включено до запропонованого Європейською комісією проєкту. Проте зниженням цін стало б найсильнішою частиною нового санкційного пакету.

У вівторок видання Delfi повідомило, що цю вимогу хочуть виключити з пакету середземноморські країни з великим судноплавним сектором, насамперед Мальта. Саме тому Естонія готова накласти вето на прийняття 18-го пакета, якщо в ньому не буде зменшення цін.

Цахкна підкреслив, що позиція Естонії – прийняти запропонований Європейською комісією санкційний пакет у його первісному вигляді та виступити проти бажання деяких країн послабити пакет шляхом виключення з нього нової цінової стелі. Він сподівається, що позицію Естонії підтримають і великі країни ЄС.

Чому встановлення нових цін на нафту важливе

Існуюча стеля цін на нафту у 60 доларів діє вже два роки і не знижувалась, оскільки західні країни не підтримували цей крок. Однак тепер з'явилися ознаки того, що і країни G7 готові встановити ще нижчу ціну на російську нафту.

Встановлення стелі цін на нафту для Росії означає, що Європейський Союз забороняє торговим суднам країн-членів перевозити російську нафту, якщо вона продається за ціною, вищою від встановленої.

Також страховим компаніям та іншим постачальникам послуг із ЄС забороняється надавати свої послуги таким суднам.

Продаж нафти та інших ресурсів є одним із основних джерел фінансування війни Росії проти України. Стеля в 45 доларів змусила б Росію продавати свою нафту значно нижче за ціну на світовому ринку.