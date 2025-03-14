Росія вже почала готуватися до можливого скасування санкцій США

В Росії запитують компанії про те, які санкції найсуттєвіше вдарили по бізнесу з 2022 року та щодо яких потрібно домагатися скасування під час переговорів із США.

Які санкції вдарили по Росії найбільше

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, Росія готується до можливого скасування санкції США. Річ у тім, що президент США Дональд Трамп ще раніше заявив, що якщо Росія піде на переговори й погодиться на припинення вогню в Україні, то не є виключенням послаблення обмежень.

Читайте також Уся надія на крипту: як Росія обходить санкції США

Які санкції є найбільш обтяжливі для Росії:

За словами російських експортерів, консультантів, юристів тощо болючими є обмеження стосовно платежів.

Нагадуємо! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, найбільшим російським банкам заблокували використання глобальної платіжної мережі SWIFT.

Інший співрозмовник на правах анонімності каже про обмеження за розрахунками в доларах.

Три інші джерела згадали про обмеження для російського нафтового танкерного флоту.

Що буде, якщо США скасують санкції

Як зауважує аналітик Renaissance Capital Андрій Мелащенко, можливе скасування американських санкцій не означає скасування європейських обмежень. Тобто відновлення комісійних доходів від транскордонних операцій залишиться обмеженим.

Втім на думку інших джерел Reuters, не є виключенням, що вторинні санкції на компанії в третіх країнах будуть скасовані. Це дасть змогу Росії обходити обмеження.

Зауважте! Ще раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що питання санкцій Євросоюзу проти Росії може стати однією з тем під час переговорів, зокрема йдеться й про заморожені активи Кремля.