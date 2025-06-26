Попри санкції до Росії ввезли деталі для літаків на мільярд євро: як працювала схема

У фінській телерадіокомпанії стверджують, що запчастини від виробників літаків Airbus та Boeing досі потрапляють до росіян. Це відбувалося з 2022 року в обхід західних санкцій.

Як до Росії ввозили авіадеталі

Росія створила мережу, через яку вона купує деталі для літаків для власного використання, повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування Yle.

Дивіться також Фіцо просить відкласти голосування щодо 18-ого пакета санкцій проти Росії

У розслідування стверджують, що ЄС та США заборонили транспортування авіаційних деталей до Росії через санкції, але вона отримує їх з третіх країн, на які санкції не поширюються.

Запчастини Airbus вартістю щонайменше майже 600 мільйонів євро та запчастини Boeing вартістю майже 400 мільйонів євро опинилися в Росії. Все це відбувалося з лютого 2022 року. Реальні цифри можуть бути навіть вищими,

– повідомили у матеріалі.

Журналісти вивчили дані російської митниці й встановили, що Росія не купує деталі безпосередньо у Airbus та Boeing, а користується послугами посередницьких компаній у Туреччині, Китаї та особливо в ОАЕ. Окрім авіакомпаній, їхні деталі виготовляють субпідрядники.

Росії потрібні запчастини, оскільки вона має приблизно 500 літаків, які орендувала у заходу та не повернула. Тож серед незаконно придбаних деталей є двигуни, стандартне обладнання кабіни, радіолокаційні системи та бортові комп'ютери.

Що відповіли Airbus та Boeing

Команда розслідувань Yle попросила коментар у Airbus та Boeing, але компанії відмовили. Натомість вони надіслали лаконічні заяви.

В Airbus розповіли, що компанія дотримується всіх чинних законів і санкцій проти Росії, тому немає жодного законного способу експортувати літаки, деталі, документацію чи послуги до Росії.

Натомість щодо запасних частин, Airbus може відстежувати оригінальні деталі та документацію, а також визначати зобов’язання перед кінцевим користувачем, але виробники не мають засобів контролювати використання неоригінальних деталей, документації чи послуг.

Відділ комунікацій Boeing надіслав відповідь, у якій йдеться про те, що на початку 2022 року компанія призупинила постачання запасних частин до Росії та продовжує дотримуватися санкцій.

Обидві компанії не змогли відповісти на запитання, наприклад, про те, як вони запобігають потраплянню деталей літаків до Росії через посередників.