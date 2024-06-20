Німеччина проти: пакет санкцій проти Росії не ухвалили

Країни Євросоюзу не змогли ухвалити14-й пакет санкцій проти Росії. Німеччина заблокувала це рішення.

Німеччина заблокувала рішення

Нерішучість Німеччини можна частково пояснити внутрішніми розбіжностями між її Міністерством закордонних справ і відомством канцлера.

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Нещодавно ЄС вніс зміни до нового пакету після того, як Німеччина висловила занепокоєння щодо певного пункту. Зокрема виключили статтю 12G, також відому як "положення про заборону Росії", яка поширювала б обмеження на дочірні компанії в третіх країнах. Дипломати повідомили, що це виключення було зроблено безпосередньо перед зустріччю послів, на якій компромісний текст був розповсюджений серед країн-членів.

Цей пункт мав змусити дочірні компанії Росії "контрактно заборонити реекспорт і реекспорт для використання в Росії".

У відповідь на початок війни ЄС посилює санкції проти Росії. Однак ефективність цих заходів була скомпрометована ухилянням від санкцій через треті країни. Щоб розв'язати цю проблему, дипломати розглядають можливість включення нового пункту для посилення санкцій блоку. Посли планують продовжити обговорення цього питання сьогодні.

Після місячної дискусії чиновники з 27 країн ЄС запропонували нові пакети санкцій. Ці заходи включають заборону на перевалку російського СПГ і план притягнення до відповідальності операторів ЄС за будь-які порушення санкцій, скоєні їхніми дочірніми компаніями та партнерами з третіх країн.

Євросоюз створить Аудиторську раду

Єврокомісія має намір створити Аудиторську раду Ukraine Facility для підвищення ефективності українських систем управління та контролю фінансування на 50 мільярдів євро.

До головних завдань ради належатимуть: