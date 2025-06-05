Одночасно вдарити по Росії санкціями: ЄС прагне об’єднати зусилля зі США

Євросоюз та США вирішили узгодити між собою новий пакет санкцій проти Росії та провадити його одночасно. Завдяки цьому вдастся вдарити по російській енергетиці.

Плани ЄС та США щодо санкцій

ЄС та США планують разом натиснути на Путіна санкціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Politico.

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За її словами, ЄС готовий об’єднати зусилля зі США, щоб запровадити одночасні санкції проти президента Росії Путіна, щоб чинити тиск на нього та спрямувати на мирні переговори.

Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські та американські санкції одночасно, якщо Путін не сяде за стіл переговорів. У першу чергу ми зацікавлені в тому, щоб накласти санкції на російську енергетику і перекрити російські джерела фінансування,

– говорить фон дер Ляєн.

Очікується, що санкції ЄС міститимуть обмеження для компаній, пов'язаних з двома газопроводами "Північний потік" між Росією та Німеччиною, а також зниження верхньої межі ціни на нафту.

Тарифи США для "друзів Кремля"

Після зустрічі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом у понеділок фон дер Ляєн заявила, що задоволена його планами посилити тиск на Росію.

Двопартійний законопроєкт під його авторством передбачає запровадження 500% тарифів на імпорт товарів з країн, які купують російське паливо та інші продукти.

Отже, якщо американці вирішать запровадити санкції, то 500% мита будуть включені в цей пакет,

– сказала фон дер Ляєн.

Згодом представниця Єврокомісії Паула Піньо пояснила, що фон дер Ляєн не мала на увазі включення 500% до 18-го пакету санкцій, але підкреслила, що ЄС має у своєму розпорядженні інші інструменти.