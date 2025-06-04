Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

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Трамп і санкції проти Росії

Журналіст запитала у прессекретаря Білого дому, чи підтримує очільник США Трамп законопроєкт про санкції проти країни-агресорки Росії, який вніс до Конгресу сенатор Ліндсі Грем.

Послухайте, президент висловився з приводу своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Він розумно залишив це як інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності. Але я думаю, що Сенат і всі в Капітолії поважають президента як головнокомандувача не без причини,

– сказала Лівітт.

Крім цього, вона нагадала, що в понеділок, 2 червня, відбувся другий раунд перемовин між делегаціями України і Росії. Це, за її словами, відбулося з ініціативи президента США.

"Таким чином, він готовий застосувати санкції, якщо це буде необхідно. Сенат і Капітолій розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і належить", – додала Лівітт.