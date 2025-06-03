Мовиться також про терпіння американських посадовців та народу. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що зараз ми перебуваємо "на останньому етапі".

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Коли в Трампа закінчиться терпіння щодо Росії

Політолог зазначив, що зараз борються між собою два феномени – російська жорстокість та американське терпіння. Який з них вичерпається швидше – поки що невідомо.

У американських посадовців зараз немає інших слів, крім "у Трампа закінчується терпіння", бо воно мало закінчитись дуже давно. Однак Трамп дуже хоче відновити торгівельно-економічні відносини з Росією і тому готовий терпіти стільки, скільки необхідно.

Чи готові терпіти американське суспільство та політична еліта? Ні, не готові. Тому питання, коли Трамп буде поважати цю думку. Припускаю, що варто рахувати буквально в тижнях,

– наголосив він.

Саакян пояснив, що цьому свідчить постійні заяви президента США про "кілька тижнів" для Росії, щоб вона показала свою готовність до миру. Також варто звернути увагу на заяву сенатора Ліндсі Грема про те, що США готові запровадити санкції проти Росії.

Це означає, що ми заходимо в останній етап, ми на фінішній прямій. Українська делегація, яка працює в США, думаю, також недарма полетіла. Це зустрічі, присвячені санкційному тиску та закриті зустрічі для презентації ситуації на фронті,

– підкреслив Саакян.

Нагадаймо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак та Юлія Свириденко відвідали США з державним візитом і зустрілися з спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Крім ситуації на фронті та санкцій, вони обговорили результати зустрічей в Стамбулі, оборонну допомогу Україні, а також торкнулися теми викрадених Росією дітей.