Відповідну заяву у вівторок, 3 червня, зробив посол США в Туреччині Том Баррак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TRT Global.

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Що заявив дипломат

Том Баррак зазначив, що Туреччина відіграла "унікальну" роль у переговорах, що відбулися в Стамбулі протягом травня, оскільки Анкара має традиційно тісні зв’язки як з Москвою, так і з Києвом.

На думку дипломата, це дозволяє їй залишатися надійним посередником у діалозі між сторонами. Водночас він зауважив, що Туреччина залишається важливим союзником НАТО, але водночас зберігає ширший вплив у регіоні.

Зокрема, це стосується Сирії, а також у контексті мирних ініціатив щодо України. Окремо він згадав про особисті стосунки між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та Дональдом Трампом.

За його словами, такі зв’язки можуть стати основою для зміцнення партнерства між країнами. Крім того, Баррак додав, що терпіння Трампа щодо війни між Росією та Україною "вичерпується".

Нагадаємо, після масованих ударів по Україні Трамп запевнив, що "абсолютно точно розглядає" можливість посилення антиросійських санкцій. Проте вже за кілька днів він знову послабив риторику.