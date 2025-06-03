Соответствующее заявление во вторник, 3 июня, сделал посол США в Турции Том Баррак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TRT Global.

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Что заявил дипломат

Том Баррак отметил, что Турция сыграла "уникальную" роль в переговорах, состоявшихся в Стамбуле в течение мая, поскольку Анкара имеет традиционно тесные связи как с Москвой, так и с Киевом.

По мнению дипломата, это позволяет ей оставаться надежным посредником в диалоге между сторонами. В то же время он отметил, что Турция остается важным союзником НАТО, но одновременно сохраняет широкое влияние в регионе.

В частности, это касается Сирии, а также в контексте мирных инициатив по Украине. Отдельно он упомянул о личных отношениях между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

По его словам, такие связи могут стать основой для укрепления партнерства между странами. Кроме того, Баррак добавил, что терпение Трампа относительно войны между Россией и Украиной "исчерпывается".

Напомним, после массированных ударов по Украине Трамп заверил, что "совершенно точно рассматривает" возможность усиления антироссийских санкций. Однако уже через несколько дней он снова ослабил риторику.