У 17-й пакет санкцій проти Росії потрапили судна японського перевізника
- У 17-й пакет санкцій проти Росії включили три японські судна, які транспортували російський зріджений природний газ з проєкту "Ямал ЗПГ".
- Судна під керівництвом японської компанії Mitsui OSK Lines потрапили під санкції через сприяння розвитку енергетичного сектора Росії.
Новий пакет санкції стосується тіньового танкерного флоту Росії. До нього потрапили три японські судна, які допомагали транспортувати російський зріджений природний газ з проєкту "Ямал ЗПГ".
Чому японські судна опинилися під санкціями
До пакету санкцій потрапили судна North Moon, North Ocean і North Light, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Вони перебувають під управлінням японської компанії Mitsui OSK Lines, одного із провідних світових операторів ЗПГ-танкерів. У ЄС заявили, що ці судна сприяють розвитку енергетичного сектора Росії, зокрема його інфраструктури.
У Mitsui OSK Lines підтвердили, що керують зазначеними суднами, й запевнили, що збираються повністю співпрацювати з урядами ЄС та Японії щодо дотримання санкцій.
Що відомо про проєкт "Ямал ЗПГ"
Судна, що потрапили до 17-го пакету санкцій проти Росії, нещодавно допомогли перевезти вантажі з "Ямал ЗПГ", який не перебуває під санкціями.
Водночас заборона ЄС на перевалку російського ЗПГ в Європі набула чинності 26 березня, після чого жодне з трьох суден не доставило вантажі до Європи, а прямували до Китаю і Тайваню.
Через заборону судна зупинялися поблизу порту в Мурманську. Це додало часу на подорожі до Китаю, але дозволило заводу "Ямал СПГ" продовжувати відправляти свої вантажі, уникаючи санкцій.