У 17-й пакет санкцій проти Росії потрапили судна японського перевізника

Новий пакет санкції стосується тіньового танкерного флоту Росії. До нього потрапили три японські судна, які допомагали транспортувати російський зріджений природний газ з проєкту "Ямал ЗПГ".

Чому японські судна опинилися під санкціями

До пакету санкцій потрапили судна North Moon, North Ocean і North Light, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Вони перебувають під управлінням японської компанії Mitsui OSK Lines, одного із провідних світових операторів ЗПГ-танкерів. У ЄС заявили, що ці судна сприяють розвитку енергетичного сектора Росії, зокрема його інфраструктури.

У Mitsui OSK Lines підтвердили, що керують зазначеними суднами, й запевнили, що збираються повністю співпрацювати з урядами ЄС та Японії щодо дотримання санкцій.

Що відомо про проєкт "Ямал ЗПГ"

Судна, що потрапили до 17-го пакету санкцій проти Росії, нещодавно допомогли перевезти вантажі з "Ямал ЗПГ", який не перебуває під санкціями.

Водночас заборона ЄС на перевалку російського ЗПГ в Європі набула чинності 26 березня, після чого жодне з трьох суден не доставило вантажі до Європи, а прямували до Китаю і Тайваню.

Через заборону судна зупинялися поблизу порту в Мурманську. Це додало часу на подорожі до Китаю, але дозволило заводу "Ямал СПГ" продовжувати відправляти свої вантажі, уникаючи санкцій.