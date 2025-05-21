Почему японские суда оказались под санкциями

В пакет санкций попали суда North Moon, North Ocean и North Light, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Они находятся под управлением японской компании Mitsui OSK Lines, одного из ведущих мировых операторов СПГ-танкеров. В ЕС заявили, что эти суда способствуют развитию энергетического сектора России, в частности его инфраструктуры.

В Mitsui OSK Lines подтвердили, что управляют указанными судами, и заверили, что собираются полностью сотрудничать с правительствами ЕС и Японии по соблюдению санкций.

Что известно о проекте "Ямал СПГ"

Суда, попавшие в 17-й пакет санкций против России, недавно помогли перевезти грузы с "Ямал СПГ", который не находится под санкциями.

В то же время запрет ЕС на перевалку российского СПГ в Европе вступил в силу 26 марта, после чего ни одно из трех судов не доставило грузы в Европу, а направлялись в Китай и Тайвань.

Из-за запрета суда останавливались вблизи порта в Мурманске. Это добавило времени на путешествия в Китай, но позволило заводу "Ямал СПГ" продолжать отправлять свои грузы, избегая санкций.