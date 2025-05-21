Однако, на новые ограничения стоит смотреть с реализмом. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, объяснив, что надо снять "розовые очки", потому что в реальности ситуация несколько иная.

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Действительно ли эффективны новые санкции

По словам экономиста, 17 пакет предусматривает огромные ограничения на теневой танкерный флот. Но этот флот нужен России только тогда, когда цена на нефть Urals реально выше, чем price cap – максимальная цена на нефть. Сейчас price cap составляет 60$ за баррель.

Если Россия продает ниже этой суммы, то она имеет право так делать. Ни одна страна не будет ограничивать эту реализацию. Если Россия начинает продавать выше 60$ за баррель, тогда становится нужен теневой флот,

– пояснил Олег Пендзин.

Именно теневой танкерный флот прячет место происхождения нефти, занимается переливом, делает миксы из нефти для того, чтобы скрыть российское происхождение. Сейчас цена на Urals – 54 доллара за баррель. Соответственно теневой флот не нужен, потому что нефть попадает в ценовой price cap.

О снижении price cap в Европе сейчас не говорят, несмотря на фактическое падение цен на мировом рынке. Нефть марки Brent котируется по 66 долларов за баррель, ВТИ – 61 – 62, Urals – 54 – 56. Поэтому то, что европейцы ввели 17-м пакетом ограничения теневого танкерного флота не сильно влияет, ведь Россия и так его не использует. Она перевозит нефть в пределах price cap.

Относительно персональных санкций, которые также ввели, то они не касаются экономики, а конкретных деятелей. На способности страны-агрессора вести войну они также ощутимо не повлияют,

– подчеркнул экономист.

Напомним, о введении новых санкций стало известно 20 мая. В ЕС отметили, что они касаются почти 200 кораблей теневого флота и добавили, что ограничения будут становиться все больше и больше, если Россия не прекратит войну.

Владимир Зеленский поблагодарил за такое решение и анонсировал следующий санкционный пакет. Президент Украины подчеркнул, что важно уничтожать все схемы, которые Кремль использует для финансирования войны.