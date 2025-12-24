Україна, США, Європа та Росія розробили політичний документ про закінчення війни, який поки що не узгоджений усіма сторонами. Наразі домовленості не передбачають зняття санкцій з Москви після досягнення мирної угоди.

Чи знімуть санкції з Росії після мирної угоди?

Про це розповів під час спілкування із журналістами президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Дивіться також Санкції таки діють: російська нафта стрімко дешевшає

Володимир Зеленський Президент України Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці.

Глава держави наголосив, що відсутність в угоді пункту про зняття санкцій з Росії важлива для України. Але наразі немає гарантій, що це питання не обговорюється між іншими учасниками.

Я не вважаю, що під час підписання цієї угоди важливо, щоб було написано, що з "рускіх" знімають санкції. Я вважаю, що нам це не потрібно зовсім. Чому? Тому що ми не розуміємо, що буде далі. Ми ж прив'язуємося до якихось їх кроків, і це різні санкції,

– зауважив президент.

Зеленський додав, що наразі існує багато санкцій проти Росії:

американські обмеження;

пакети санкцій від ЄС;

обмежувальні заходи інших держав світу.

Тому зараз складно говорити по те, що вирішать окремі країни.

Це багатостороння історія про санкції, і буде доволі дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших. Тим більше ми поки не розуміємо, наскільки серйозно росіяни ставляться до того чи іншого документу, загалом до закінчення війни,

– зауважив Зеленський.

Варто знати! Президент наголосив, що поки Росія не показує свого прагнення до миру, адже удари по Україні продовжуються щоденно. До того ж вже є досвід багатьох років, коли Москва не дотримувалася своїх зобов'язань.

Які санкції діють проти Росії?

На сьогодні Євросоюз запровадив проти Росії вже 19 пакетів санкцій. Цього тижня Європейська рада продовжила обмеження проти Москви ще на шість місяців – до 31 липня 2026 року.