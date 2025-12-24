Наразі вони охоплюють різні сектори російської економіки: 

  • фінанси;
  • торгівлю;
  • енергетику;
  • технології та товари подвійного призначення;
  • промисловість;
  • транспорт;
  • і навіть стосуються предметів розкоші.

Також обмеження включають заборону на імпорт морської нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до країн ЄС, спрямовані проти певних російських банків та пропагандистських медіа, підтримуваних Кремлем.

Зауважте! Додатково діють санкції США проти Росії та інших країн, зокрема, Великої Британії, Канади, Австралії тощо. 

Які санкції проти Москви плануються?

  • Цього тижня Зеленський анонсував нові санкції проти пособників кремлівського режиму. Під прицілом опиняться не лише російські діячі, а й громадяни Китаю, які сприяють роботі військово-промислового комплексу агресора. Окрему увагу приділять "агентам впливу" в культурній сфері, що тиражують пропаганду, а також спортсменам, які використовують спорт для відкритої глорифікації війни.

  • На міжнародному рівні Київ активно координує зусилля з європейськими партнерами для підготовки 20-го санкційного пакета ЄС. За словами глави держави, головним завданням нових обмежень стане максимальне послаблення енергетичного сектору Росії. 

  • Також свій новий санкційний удар по Москві зараз розробляє Канада. 