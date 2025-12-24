Україна, США, Європа та Росія розробили політичний документ про закінчення війни, який поки що не узгоджений усіма сторонами. Наразі домовленості не передбачають зняття санкцій з Москви після досягнення мирної угоди.
Чи знімуть санкції з Росії після мирної угоди?
Про це розповів під час спілкування із журналістами президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.
Володимир Зеленський
Президент України
Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці.
Глава держави наголосив, що відсутність в угоді пункту про зняття санкцій з Росії важлива для України. Але наразі немає гарантій, що це питання не обговорюється між іншими учасниками.
Я не вважаю, що під час підписання цієї угоди важливо, щоб було написано, що з "рускіх" знімають санкції. Я вважаю, що нам це не потрібно зовсім. Чому? Тому що ми не розуміємо, що буде далі. Ми ж прив'язуємося до якихось їх кроків, і це різні санкції,
– зауважив президент.
Зеленський додав, що наразі існує багато санкцій проти Росії:
Тому зараз складно говорити по те, що вирішать окремі країни.
Це багатостороння історія про санкції, і буде доволі дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших. Тим більше ми поки не розуміємо, наскільки серйозно росіяни ставляться до того чи іншого документу, загалом до закінчення війни,
– зауважив Зеленський.
Варто знати! Президент наголосив, що поки Росія не показує свого прагнення до миру, адже удари по Україні продовжуються щоденно. До того ж вже є досвід багатьох років, коли Москва не дотримувалася своїх зобов'язань.
Які санкції діють проти Росії?
На сьогодні Євросоюз запровадив проти Росії вже 19 пакетів санкцій. Цього тижня Європейська рада продовжила обмеження проти Москви ще на шість місяців – до 31 липня 2026 року.
Наразі вони охоплюють різні сектори російської економіки:
- фінанси;
- торгівлю;
- енергетику;
- технології та товари подвійного призначення;
- промисловість;
- транспорт;
- і навіть стосуються предметів розкоші.
Також обмеження включають заборону на імпорт морської нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до країн ЄС, спрямовані проти певних російських банків та пропагандистських медіа, підтримуваних Кремлем.
Зауважте! Додатково діють санкції США проти Росії та інших країн, зокрема, Великої Британії, Канади, Австралії тощо.
Які санкції проти Москви плануються?
-
Цього тижня Зеленський анонсував нові санкції проти пособників кремлівського режиму. Під прицілом опиняться не лише російські діячі, а й громадяни Китаю, які сприяють роботі військово-промислового комплексу агресора. Окрему увагу приділять "агентам впливу" в культурній сфері, що тиражують пропаганду, а також спортсменам, які використовують спорт для відкритої глорифікації війни.
-
На міжнародному рівні Київ активно координує зусилля з європейськими партнерами для підготовки 20-го санкційного пакета ЄС. За словами глави держави, головним завданням нових обмежень стане максимальне послаблення енергетичного сектору Росії.
-
Також свій новий санкційний удар по Москві зараз розробляє Канада.