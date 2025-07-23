Блискавична дія санкцій: ще один танкер не вантажитиме паливо з індійського НПЗ

Другий танкер відмовився брати паливо з Nayara Energy. Цей НПЗ частково належить найбільшому російському виробнику нафти "Роснєфть".

Як санкції вплинули на індійські НПЗ?

Друге судно змінило плани після санкції ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Nayara Energy, яка частково належить "Роснєфть", порушив новий пакет санкцій, запроваджений Європейським Союзом.

За даними відстеження суден LSEG, судно Chang Hang Xing Yun планує завантажити близько 35 тисяч тонн дизпалива з наднизьким вмістом сірки з Кувейту 1 серпня, після чого відправиться до Східної Африки.

Натомість раніше планувалося, що з 29 по 31 липня в порту Вадінар компанії Nayara Energy буде завантажено близько 35 тисяч тонн дизельного палива. Вантаж буде відправлено або в Південно-Східну Азію, або в Чіттагонг (Бангладеш) зафрахтованим компанією PetroChina судном.

Компанія Nayara Energy заявила, що засуджує "несправедливе та одностороннє" рішення ЄС запровадити проти неї санкції, тоді як Індія також заявила, що не підтримує санкції блоку.

Що відбувається з танкерами, що мали завантажувати нафту?

Танкери, зафрахтовані BP та Shell, залишають порт Вадінар, яким керує підсанкційна Nayara Energy, без завантаження вантажу.

Судно Talara мало завантажити 60 000 метричних тонн (447 000 барелів) дизельного пального з наднизьким вмістом сірки в порту Вадінар, який належить компанії Nayara. Вантаж призначався для Африки. Nayara частково належить "Роснефті", а також BP.

Зміна плану завантаження свідчить, що санкції ЄС, накладені на Nayara, почали ускладнювати експорт нафтопродуктів з цього підприємства, яке є одним із двох приватних експортерів пального в Індії.

