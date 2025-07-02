Це не щось добре, це обов'язок, – Юсов про необхідність санкцій проти Росії

Росія готує своє населення до того, що всі кошти йтимуть на війну проти України. У ГУР наголошують: санкції вже дають ефект, але зупинка чи послаблення обмежень означатиме потурання Росії.

Як працюють санкції проти Росії

Речник ГУР Андрій Юсов розповів журналістам, що санкційна політика партнерів України це не просто необхідність. Її відсутність означатиме потурання агресору, передає 24 Канал.

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Відсутність виконання та впровадження нових санкцій – це допомога Путіну та його окупантам вбивати мирних й цивільних людей, каже Юсов.

Андрій Юсов Керівник пресслужби ГУР Тому санкції це не просто щось добре. Це обов'язок країн-лідерів вільного світу з погляду отримання міжнародної безпеки, захисту міжнародного права та покарання його порушників.

Юсов додає, що санкції проти Росії вже працюють: є результати щодо браку сучасних технологій в агресора, а також щодо економічних інструментів. Однак обмежень повинно ставати більше.

Крім того, речник ГУР зауважує, що має здійснюватися ще й контроль над тими санкціями, що вже є, адже Росія навчилася обходити їх.