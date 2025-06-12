Усе не так просто:чи дійсно працюють санкції проти Росії

Як показує практика, санкції проти Росії дають реальний ефект. Зокрема, ці обмеження роблять неможливим для Кремля отримання доступу до ключових технологій озброєння.

Які санкції готують проти Росії

Дипломат Катаріна Матернова нагадала, що нещодавно ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій. 18-й – уже в розробці, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Матернова уточнила, що у новому пакеті санкцій, зокрема, має бути розширено заходи відносно російського нафтового сектору. Також обмеження торкнуться тіньового флоту Росії.

Катаріна Матернова Посол Євросоюзу в Україні Ми розглядаємо питання обмеження цін на нафту, трубопровід "Північний потік", банківські транзакції та подальші заходи проти суден тіньового флоту. Але точна форма заходів буде триматися в секреті до моменту ухвалення.

Окремо дипломат наголосила на важливості координації ЄС та США у питанні санкцій. Матернова висловила сподівання, що ця взаємодія триватиме.

До цього часу ми завжди вводили санкції разом із США та іншими партнерами. І я знаю, що українська влада, як і європейські лідери, активно взаємодіють із США. І ми всі щиро сподіваємося, що ця тенденція триватиме,

– наголошує Матернова.

Чи дієві санкції проти Росії

Матернова відмічає, що санкції проти Росії дієві. До прикладу, це можна побачити у сфері виготовлення зброї. Також не можна не відзначити обмеження в економічному секторі.

Замороження активів Центрального банку на самому початку повномасштабного вторгнення також стало дуже рішучим кроком. І дозвольте завершити так: немає сумнівів у тому, що санкції будуть ефективнішими, якщо їх застосовуватимуть разом. У цьому немає жодного сумніву,

– каже дипломатка.

Зверніть увагу! Саме 18-й пакет санкцій називають одним з найсильніших.