Велика Британія ввела нові санкції проти Росії: вони зачепили керівництво "Росатому"

У роковини повномасштабної війни Росії проти України, Велика Британія ввела нові санкції проти країни-агресорки. Найцікавіше, що вони торкнулися найсуттєвіше партнерів Путіна.

Кого торкнулися санкції

Уряд Великої Британії ввів санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. У тому числі й проти керівників вищої ланки російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом".

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Серед тих, хто потрапив під санкції, є Нікіпєлов Андрій, який залучений до уряду Росії та здійснює підприємницьку діяльність у сфері, що має стратегічне значення для Росії.

До Нікіпєлова приєднався Олександр Новак, російський політичний діяч. "Росатом" має глибокі зв’язки з російським військово-промисловим комплексом, у тому числі через Новака, який одночасно є членом наглядової ради та віцепрем’єр-міністром в адміністрації Путіна.

Також у списку можна знайти Сергія Новікова, члена правління атомної компанії

Не тільки керівництво, але й банки та інші товари

До сьогоднішнього пакету санкцій також потрапили чотири банки, включно з МТС. Ці заходи ще більше ізолює агресорки від міжнародної фінансової системи.

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що під обмеження потрапила ще й корпорація "Алмаз-Антей", державна російська компанія, що спеціалізується на виробництві ракет "земля-повітря" та вогнепальної зброї для літаків.

Крім цього, нагадаємо, що під санкціями залишається "Газпром", Московський фізико-технічний інститут, ПАО Сбербанк, інтернет-видання "Росія сьогодні" тощо.