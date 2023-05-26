Буде важче фінансувати війну проти України: Японія розширила санкції проти Росії

26 травня 2023, 10:40
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Джерело:

МЗС Японії

Японія розширила санкційні обмеження проти країни-агресорки. До "чорного" списку потрапили 17 фізосіб та 78 організацій.

На це вже відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував союзникам.

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Також Японія забороняє експорт для 80 організацій з Росії і надання будівельних та інженерних послуг для держави-терориста з 2 червня. Про посилення санкцій проти Росії мовилося на G7, де з візитом був президент Володимир Зеленський та його команда.

Санкції запроваджено проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема:

  • авіазаводів "Урал",
  • "Комсомольськ-на-Амурі" та "Іркутськ",
  • конструкторського бюро машинобудування із Коломни,
  • НВП "Пульсар",
  • групи "ГАЗ",
  • торгового дому "РОСЕЛ",
  • Державного ракетного центру імені Макєєва та інших організацій.

Чому цей пакет санкцій важливий

До санкційного пакета також включені російські Фонд національного добробуту і Фонд захисту національних цінностей, кошти яких використовуються російським режимом для продовження війни проти України. Щодо визначених фізичних і юридичних осіб буде здійснено заморожування рахунків, якщо такі будуть виявлені в Японії, а також заборонені будь-які фінансові операції з ними.

У межах нового санкційного пакета Токіо запровадив заборону на надання будівельних та інженерних послуг для Росії та розширив перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази країни-агресорки.

Що цьому передувало

Раніше Японія заборонила експорт до РФ напівпровідників, обладнання для видобування нафти, предметів розкоші (дорогоцінного каміння, елітного алкоголю, люксових автомашин), квантових комп’ютерів та 3D-принтерів. Під забороною перебувають і вакцини, медичне обладнання та ліки.

Автор: Альона Захарова