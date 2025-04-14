Санкції ЄС проти Росії: очільник МЗС Литви анонсував обмеження

Литва буде наполягати на включенні нових обмежень проти Росії в 17-й пакет санкцій від ЄС. Це включає зокрема обмеження щодо "Росатому".

МЗС Литви пояснив, що може увійти до нового пакета санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що необхідно впровадити ці кроки на тлі продовження агресії Кремля, пише 24 Канал з посиланням на його заяву.

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Міністр підкреслив важливість додаткових обмежень для тиску на російського диктатора. Ба більше, під час засідання Ради Євросоюзу у Люксембурзі 14 квітня Будріс заявив, що Литва готова підтримати 17-й пакет санкцій, зокрема нові обмеження на російський експорт і індивідуальні санкції.

Одним з головних аспектів цього пакету є санкції проти російської атомної енергетики та "тіньового флоту". Таким чином Європа отримає додаткові важелі для впливу на Кремль.

Важливо! Кястутіс Будріс також акцентував на важливості обговорення питання про вступ України до Європейського Союзу та додав, що 1 січня 2030 року є цілком реальним терміном для цього важливого кроку.