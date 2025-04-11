Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Дивіться також Стефанішина відреагувала на заяву Рютте щодо вступу України в НАТО

Стефанішина закликала до посилення санкційного тиску

Під час засідання Робочої групи Європейської комісії з питань арешту та конфіскації російських активів Стефанішина закликала посилити тиск на спонсорів російської війни. Так, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції відзначила координаційні зусилля, докладені в межах роботи групи.

Водночас Стефанішина підкреслила важливість не лише ефективної реалізації санкцій, а й виявлення всього підсанкційного майна, щоб посилювати обмеження. Відтак, вона наголосила, що Україна готова поглиблювати співпрацю з європейськими партнерами в цьому напрямі.

Україна зібрала значний обсяг даних, що підтверджує прямий зв'язок підсанкційних осіб, компаній і секторів, на які поширюються обмеження, з фінансуванням російської агресії та підтримкою військової машини Росії. Ми готові надати цю інформацію будь-якій державі-члену ЄС та розраховуємо на тісну координацію зусиль,

– повідомила Стефанішина.

Для довідки. Робоча група Європейської комісії з питань арешту та конфіскації російських активів (Task Force Freeze and Seize) зосереджує увагу на санкційній політиці ЄС, а також заходах з арешту й конфіскації активів фізичних і юридичних осіб, причетних до спонсорування збройної агресії Росії проти України.



Робоча група була створена у березні 2022 року, до неї входять 27 країн-членів ЄС, Європейської комісії, Євроюсту, Європолу та інших профільних структур.

Разом з тим, Стефанішина подякувала усім учасникам засідання за активну роботу та внесок в обмеження здатності Росії продовжувати війну. Вона відзначила, що санкції дійсно мають вплив на Росію. Крім того, Стефанішина наголосила, що Україна також залучена до санкційного процесу щодо Росії.

Раніше Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти тіньового флоту Росії та кремлівських пропагандистів.