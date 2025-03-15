Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

До теми Рютте запитали, чи зняте питання вступу України в НАТО: генсек дав дивну відповідь

Стефанішина про вступ України до НАТО

Ольга Стефанішина зауважила, що рішення щодо членства України в НАТО ухвалюють союзники.

Це рішення буде результатом консенсусу союзників з розумінням внеску та ролі України у безпеку Європи. Україна де-факто є вже частиною трансатлантичного безпекового простору, і ніколи не стане якоюсь "буферною зоною" чи колонією Росії,

– наголосила віцепрем'єрка.

Також посадовиця висловила здивування, підкресливши, що подібні позиції не звучали під час зустрічей з українською стороною.

Зауважимо, у лютому під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський наголосив, що не зніме членство України в НАТО зі столу.

До слова, також президент заявляв, якщо буде потрібно, щоб він залишив свій пост, – готовий обміняти це на НАТО.