Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Стефанишина призвала к усилению санкционного давления

Во время заседания Рабочей группы Европейской комиссии по вопросам ареста и конфискации российских активов Стефанишина призвала усилить давление на спонсоров российской войны. Так, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции отметила координационные усилия, приложенные в рамках работы группы.

В то же время Стефанишина подчеркнула важность не только эффективной реализации санкций, но и выявление всего подсанкционного имущества, чтобы усиливать ограничения. Поэтому, она отметила, что Украина готова углублять сотрудничество с европейскими партнерами в этом направлении.

Украина собрала значительный объем данных, подтверждающий прямую связь подсанкционных лиц, компаний и секторов, на которые распространяются ограничения, с финансированием российской агрессии и поддержкой военной машины России. Мы готовы предоставить эту информацию любому государству-члену ЕС и рассчитываем на тесную координацию усилий,

– сообщила Стефанишина.

Для справки. Рабочая группа Европейской комиссии по вопросам ареста и конфискации российских активов (Task Force Freeze and Seize) сосредоточивает внимание на санкционной политике ЕС, а также мероприятиях по аресту и конфискации активов физических и юридических лиц, причастных к спонсированию вооруженной агрессии России против Украины.



Рабочая группа была создана в марте 2022 года, в нее входят 27 стран-членов ЕС, Европейской комиссии, Евроюста, Европола и других профильных структур.

Вместе с тем, Стефанишина поблагодарила всех участников заседания за активную работу и вклад в ограничение способности России продолжать войну. Она отметила, что санкции действительно имеют влияние на Россию. Кроме того, Стефанишина отметила, что Украина также вовлечена в санкционный процесс в отношении России.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против теневого флота России и кремлевских пропагандистов.