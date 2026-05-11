Санкції вводитимуть "на постійній основі": що повідомила Каллас про обмеження проти Росії

Євросопейський Союз готується завдати нового удару Росії. Згідно з інформацією, у 21-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Кремля можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу країни.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Також обмеження стосуватимуться російського тіньового флоту, про що повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, по завершенню засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі у понеділок, 11 травня.

Кая Каллас Висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Щодо 21-го пакету, є заклик до держав-членів висувати пропозиції. Отже, ми націлені на військово-промисловий комплекс Росії.

Каллас додала, що держави ЄС домовилися запроваджувати санкції проти Росії "на постійній основі". Тобто не чекаючи, поки збереться великий пакет.

Ми не збираємо великий пакет разом, а просто на постійній основі, коли бачитимемо, що це справді допоможе досягти нашої мети, яка полягає в тому, щоб позбавити Росію коштів для фінансування цієї війни,

– пояснила Кая Каллас.

Що відомо щодо 21-го пакету санкцій?

Очікується, що 21-й пакет санкцій, який можуть представити наприкінці червня або на початку липня, також торкнеться російських банків, фінансових установ та підприємств військово-промислового комплексу, а ще компаній, які продають викрадене українське зерно. Про це повідомили семеро чиновників і дипломатів ЄС, обізнаних із перебігом дискусій.

Посадовці також бачать можливість просунути санкції, які раніше блокував уряд Віктора Орбана, колишнього прем’єр-міністра Угорщини. Про це пише Politico.

Серед них – заходи проти високопоставлених представників православної церкви Росії, зокрема її очільника патріарха Кирила.

Цікаво! Європейська комісія також може повернутися до ідеї заборони морських послуг для російських суден, яку раніше блокували Мальта та Греція, зазначив один із дипломатів.

Що ще може увійти до нового пакета санкцій?

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна ще 23 квітня повідомив, що Росія фінансує свою агресію за рахунок енергетики. Про це він написав у соціальній мережі Х.

Ці джерела доходів мають бути повністю перекриті, зокрема через повну заборону морських послуг для російської нафти,

– наголосив політик.

Зауважте! Європа планує посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить війну та не повернеться до своїх кордонів.

Що ще відомо про санкції?

Зокрема 22 квітня Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій. У ньому була погоджена повна заборона морських послуг для російської нафти та нафтопродуктів. Але рішення про її впровадження відклали – до узгодження з країнами G7.

У Росії відреагували на нові обмеження Європи. Згідно з заявою, росіяни хочуть вжити заходів у відповідь. А вони нібито будуть жорсткими та відповідатимуть інтересам Кремля.

Експерт Іван Ус пояснив, що логіка санкцій полягає в ефекті накопичення. Тобто один пакет обмежень не вплине на Росію. Але справа полягає в їхній сукупності.

Річ у тім, що у Москви завжди була ідея, що Європа незабаром перестане допомагати Україні. Але дії Європейського Союзу показують протилежне.