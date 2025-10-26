Росія втратить до 70% експорту нафти через санкції Трампа: що буде з доходами

Трампа запровадив санкції проти "Роснафти" та "Лукойла", що може вдарити по експорту нафти. Загальна сума збитків для Росії може становити близько 100 мільярдів доларів на рік.

Які збитки для Росії через санкції Трампа?

Експорт нафти до Індії та Китаю через санкції може скоротитися на 70%. Про це в етері марафону "Єдині новини" розповів Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп витісняє російську нафту санкціями: чи встигне ЄС відмовитися від енергоносіїв

Владислав Власюк зазначив, що завдяки обмеженням Росія може втрачати не менше ніж 5 мільярдів доларів на місяць. Санкції торкнуться, зокрема, експорту до Індії та Китаю, проте частина Євросоюзу досі залежна від "Лукойлу"

Це потенційно означає в районі 100 мільярдів доларів на рік неотримання доходів. Ми очікуємо, що за умови належного дотримання відповідних санкційних обмежень, Росія втратить не менше ніж 60-70% свого експорту нафти і до Індії, і до Китаю,

– сказав Власюк.

За його словами, це істотна втрата, адже зараз Росія на місяць заробляє в районі 10 мільярдів доларів.

Що відомо про санкції США проти Росії?

США 22 жовтня оголосили нові санкції проти Росії, спрямовані проти нафтового сектору, повідомили в Міністерстві фінансів, передає 24 Канал.

Вони стосуються, зокрема, компаній "Роснафта" та "Лукойл". Також обмеження застосовували щодо 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– прокоментував санкції Трамп.

Міністр фінансів Скотт Бессент при цьому наголосив, що США продовжать розширювати санкції, якщо буде необхідно, щоб змусити Росію припинити війну.

Як діють санкції Трампа і як відреагував Путін?