Россия потеряет до 70% экспорта нефти из-за санкций Трампа: что будет с доходами

Трампа ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что может ударить по экспорту нефти. Общая сумма убытков для России может составить около 100 миллиардов долларов в год.

Какие убытки для России из-за санкций Трампа?

Экспорт нефти в Индию и Китай из-за санкций может сократиться на 70%. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает 24 Канал.

Владислав Власюк отметил, что благодаря ограничениям Россия может терять не менее 5 миллиардов долларов в месяц. Санкции коснутся, в частности, экспорта в Индию и Китай, однако часть Евросоюза до сих пор зависима от "Лукойла"

Это потенциально означает в районе 100 миллиардов долларов в год неполучения доходов. Мы ожидаем, что при условии надлежащего соблюдения соответствующих санкционных ограничений, Россия потеряет не менее 60-70% своего экспорта нефти и в Индию, и в Китай,

– сказал Власюк.

По его словам, это существенная потеря, ведь сейчас Россия в месяц зарабатывает в районе 10 миллиардов долларов.

Что известно о санкциях США против России?

США 22 октября объявили новые санкции против России, направленные против нефтяного сектора, сообщили в Министерстве финансов, передает 24 Канал.

Они касаются, в частности, компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также ограничения применяли в отношении 31 дочернего подразделения этих компаний.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– прокомментировал санкции Трамп.

Министр финансов Скотт Бессент при этом отметил, что США продолжат расширять санкции, если будет необходимо, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Как действуют санкции Трампа и как отреагировал Путин?