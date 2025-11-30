Україна ввела санкції проти російської нафти та окремих росіян

Україна запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили "Роснєфть", пов'язані з нею компанії, підприємства групи "Лукойл" та організатори російських дронових атак.

Таким чином обмеження синхронізували із рішеннями США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Дивіться також Тиск санкцій: чи зростуть ціни на таксі через ситуацію з "Лукойлом" та "Роснафтою"

Що відомо про нові санкції проти росіян?

У неділю, 30 листопада, стало відомо, що Україна ухвалила нові санкційні рішення проти країни-агресорки Росії. Під обмеження потрапили "Роснєфть", її дочірні підприємства та компанії групи "Лукойл". За словами Зеленського, ці санкції вже значно впливають на фінанси росіян.

До того ж, як повідомив лідер України, введено санкції проти російських організаторів обстрілів ударними дронами.

Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є,

– додав Зеленський.

Також Україна визначила пріоритети санкційної політики до кінця 2025 року. За словами глави держави, йдеться про подальше поєднання обмежень із партнерами та підготовку 20-го пакета санкцій ЄС. Крім того, можу бути посилено тиск на "тіньовий флот", російське воєнне виробництво та окремих росіян.

Володимир Зеленський анонсував нові санкційні кроки України.

Останні заяви про санкції проти Росії