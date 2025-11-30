Україна ввела санкції проти російської нафти та окремих росіян
- Україна ввела санкції проти "Роснєфть", її дочірніх підприємств, групи "Лукойл" та організаторів російських дронових атак.
- Санкції синхронізовані з рішеннями США, і Україна планує подальше поєднання обмежень з партнерами до кінця 2025 року.
Україна запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили "Роснєфть", пов'язані з нею компанії, підприємства групи "Лукойл" та організатори російських дронових атак.
Таким чином обмеження синхронізували із рішеннями США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.
Що відомо про нові санкції проти росіян?
У неділю, 30 листопада, стало відомо, що Україна ухвалила нові санкційні рішення проти країни-агресорки Росії. Під обмеження потрапили "Роснєфть", її дочірні підприємства та компанії групи "Лукойл". За словами Зеленського, ці санкції вже значно впливають на фінанси росіян.
До того ж, як повідомив лідер України, введено санкції проти російських організаторів обстрілів ударними дронами.
Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є,
– додав Зеленський.
Також Україна визначила пріоритети санкційної політики до кінця 2025 року. За словами глави держави, йдеться про подальше поєднання обмежень із партнерами та підготовку 20-го пакета санкцій ЄС. Крім того, можу бути посилено тиск на "тіньовий флот", російське воєнне виробництво та окремих росіян.
Володимир Зеленський анонсував нові санкційні кроки України.
Останні заяви про санкції проти Росії
Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Росія має погодитися на припинення вогню, інакше проти неї запровадять нові санкції. За його словами, відмова Кремля від мирного плану Трампа посилить підтримку України від ЄС.
Лише близько 20% доходів Росії надходить із нафтогазової сфери, тоді як решта формується з інших джерел, розповів економіст Сергій Фурса 24 Каналу. Через санкції бюджетні надходження від громадян скорочуються.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія пом'якшила санкції проти "Лукойла". Тоді вона дозволила болгарським дочірнім компаніям здійснювати окремі операції до 14 лютого 2026 року.