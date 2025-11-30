Укр Рус
Украина ввела санкции против российской нефти и отдельных россиян
30 ноября, 12:29
3

Украина ввела санкции против российской нефти и отдельных россиян

Дария Черныш
Основні тези
  • Украина ввела санкции против "Роснефти", ее дочерних предприятий, группы "Лукойл" и организаторов российских дроновых атак.
  • Санкции синхронизированы с решениями США, и Украина планирует дальнейшее сочетание ограничений с партнерами до конца 2025 года.

Украина ввела новые санкции против России. Под ограничения попали "Роснефть", связанные с ней компании, предприятия группы "Лукойл" и организаторы российских дроновых атак.

Таким образом ограничения синхронизировали с решениями США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Что известно о новых санкциях против россиян?

В воскресенье, 30 ноября, стало известно, что Украина приняла новые санкционные решения против страны-агрессора России. Под ограничения попали "Роснефть", ее дочерние предприятия и компании группы "Лукойл". По словам Зеленского, эти санкции уже значительно влияют на финансы россиян.

К тому же, как сообщил лидер Украины, введены санкции против российских организаторов обстрелов ударными дронами.

Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть,
– добавил Зеленский.

Также Украина определила приоритеты санкционной политики до конца 2025 года. По словам главы государства, речь идет о дальнейшем сочетании ограничений с партнерами и подготовке 20-го пакета санкций ЕС. Кроме того, может быть усилено давление на "теневой флот", российское военное производство и отдельных россиян.

Владимир Зеленский анонсировал новые санкционные шаги Украины.

Последние заявления о санкциях против России

  • Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна согласиться на прекращение огня, иначе против нее введут новые санкции. По его словам, отказ Кремля от мирного плана Трампа усилит поддержку Украины от ЕС.

  • Только около 20% доходов России поступает из нефтегазовой сферы, тогда как остальные формируется из других источников, рассказал экономист Сергей Фурса 24 Каналу. Из-за санкций бюджетные поступления от граждан сокращаются.

  • Ранее сообщалось, что Великобритания Великобритания смягчила санкции против "Лукойла". Тогда она позволила болгарским дочерним компаниям осуществлять отдельные операции до 14 февраля 2026 года.