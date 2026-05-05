"Гарматне м’ясо" для фронту: Британія вдарила по схемах Кремля з мігрантами

Велика Британія у вівторок, 5 травня, оголосила про нові санкції проти організацій та осіб, які використовувують вразливих мігрантів для участі у війні Росії проти України. Також обмеження стосуються компаній, що постачають продукцію для російських заводів із виробництва дронів.

Які нові санкції запровадила Британія?

Новий пакет британських санкцій охопив 35 фізичних та юридичних осіб, які, зокрема, причетні до мереж торгівлі людьми, йдеться в офіційній заяві уряду.

За даними Лондона, ці підсанкційні мережі оманливими методами вербували іноземців по всьому світу, які шукали кращого життя, а потім або відправляли їх на фронт як "гарматне м’ясо".

Частину із завербованих мігрантів також залучали до роботи на військових заводах Росії. Зокрема, йдеться про програму "Алабуга Старт": вона пов'язана із виробництвом дронів на підприємстві, яке вже перебуває під британськими санкціями.

Міністр у справах санкцій Великої Британії Стівен Доуті назвав експлуатацію вразливих людей для підтримки незаконної війни Росії проти України "варварською практикою".

Ці санкції викривають і руйнують діяльність тих, хто використовує мігрантів як гарматне м’ясо та постачає заводам Путіна незаконні компоненти для дронів, якими атакують мирних жителів і критичну інфраструктуру,

– зазанчив Доуті.

Санкції, наприклад, запровадили проти Павла Нікітіна. Його компанія розробляє російський дрон VT-40. Це дешевий ударний безпілотник, який Росія активно використовує під час атак на Україну.

Також обмеження торкнулися трьох осіб, пов'язаних з Росією, які вербували людей для участі у війні на боці Росії.

Серед них – Поліна Азарних, яка допомагала перевозити людей з Єгипту, Нігерії, Іраку, Сирії, Йемену та інших для служби в російській армії. Потім їх із мінімальною підготовкою та у важких умовах відправляли на передову.

У Лондоні наголосили, що непохитно підтримуватимуть Україну і надалі та продовжуватимуть запроваджувати санкції проти Росії.

Велика Британія продовжує очолювати міжнародні зусилля зі зриву роботи російської військової машини, посилюючи тиск на її економіку та протидіючи гібридним загрозам. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною на захисті європейської безпеки та наших спільних цінностей,

– наголосив міністр Стівен Доуті.

Зауважте! До "чорного списку" Британії також потрапили фізичні особи та компанії з третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю. Їх звинувачують у постачанні Росії компонентів для дронів та інших критично важливих військових товарів.

Які ще санкції запровадила Британія?

У четверту річницю повномасштабної війни Росії проти України уряд Великої Британії оголосив про один із найбільших за весь період пакет санкцій проти Москви.

Обмеження спрямували на головні джерела доходів Москви та структури, які допомагають фінансувати війну.

Під санкції потрапила, зокрема, російська компанія "Транснефть", через яку проходить понад 80% експорту російської нафти.

Також під удар потрапила мережа трейдерів російської нафти – санкції запровадили проти 175 компаній , пов'язаних із групою 2Rivers, що є одним із найбільших операторів "тіньового флоту".

Окремо до списку включили 48 танкерів, які перевозили російську нафту в обхід санкцій.

Крім цього, обмеження зачепили 49 компаній і фізичних осіб, пов’язаних із постачанням товарів та технологій для російського ВПК, зокрема компонентів для дронів.

Важливо! Загалом від 2022 року Британія вже запровадила обмеження більш ніж проти 3 тисяч осіб, компаній і суден, які допомагають Росії вести війну і заробляти.

Що ще відомо про санкції Британії?

У Великій Британії нещодавно Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI), що працює у структурі Мінфіну, оштрафувало Банк Шотландії за порушення санкційних вимог. Сума штрафу склала 160 тисяч фунтів стерлінгів, або понад 218 тисяч доларів.

Паралельно британські регулятори застосували санкційні заходи і до європейського підрозділу Apple. Компанія Apple Distribution International, яка відповідає за продаж продукції в Європі та на Близькому Сході, отримала штраф у розмірі 390 тисяч фунтів стерлінгів.

Причиною стало те, що у 2022 році компанія здійснювала платежі російській компанії Okko, що й привернуло увагу OFSI. Британська влада таким чином демонструє готовність карати не лише російські структури, а й міжнародні компанії, які порушують санкційні правила.