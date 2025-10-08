До санкційного списку увійшли дві компанії та три пов'язані з ними особи. Вони, ймовірно, сприяли зміцненню ВПК Росії.

Проти кого Польща запровадила санкції?

Внесення до санкційного списку є наслідком перевірки зв’язків осіб або організацій з Росією або Білоруссю, повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Цього разу до списку потрапили дві компанії та три особи – акціонери або бенефіціари:

SteelTrade;

Omni GRP;

Андрій Карпович;

Вероніка Пенталь;

Володимир Лещук.

OMNI GRP особисто пов'язана з STEELTRADE, попередня назва якої була EMK GROUP. Вона у свою чергу пов'язана з іншими суб'єктами господарювання Групи "EMK", що працюють у сталеливарній промисловості на території Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Компанії, ймовірно, експортували сталь зі спеціальними параметрами, розроблену спеціально для вимогливих застосувань лиття під високим тиском. Цей тип сталі особливо бажаний в збройовій промисловості через необхідність забезпечення міцності, легкості та стійкості до екстремальних умов, в яких може експлуатуватися зброя.

Тому, враховуючи тип та властивості експортованої сталевої продукції, існує достатня ймовірність того, що ці товари були відправлені на російські збройові заводи

– повідомляє KAS.

Національне податкове управління також визначило механізм, за допомогою якого ці продукти, що сприяють зміцненню ВПК Росії, потрапляли на російський ринок через низку пов'язаних організацій.

Якими будуть наслідки санкцій?

Запровадження санкцій включає декілька обмежень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національне податкове управління Польщі.

На практиці, включення організацій або осіб до польського санкційного списку включає, серед іншого:

заморожування всіх фінансових та економічних ресурсів;

заборона на надання будь-яких фінансових чи економічних ресурсів організаціям/особам, внесеним до списку;

виключення з процедури державних закупівель або конкурсу,

запис до реєстру іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним.

